Bal ormanları ile zenginleşen bitki örtüsü arıların üretimini artırdı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca orman köylüsünün gelirinin artırılmasına yönelik Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bal Ormanları Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bal ormanları oluşturulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 15 bal ormanı oluşturuldu.

Bal özü taşıyan bitkilerin ekim ve dikimiyle de kurulduğu bölgede bitki örtüsünü zenginleştiren bal ormanları, yörede arıcılık faaliyetinin artmasını sağladı.

Andırın Orman İşletme Müdürü Yunus Kurtgöz, AA muhabirine, sorumluluk sahalarında 14 bin 300 bal özü taşıyan bitkinin toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Kurtgöz, Meryemçil Bal Ormanı'nın da ise arılar için 238 dekar alana 9 bin 500 fidan dikiminin gerçekleştirildiğini aktardı.

Kırsal Geben Mahallesi mülki sınırları içerisinde yer alan ve bal özü taşıyan alıç, yalancı akasya, badem, kestane, atkestanesi, kızılcık ve iğde gibi bazı yapraklı bitki türlerini kullandıklarını belirten Kurtgöz, şunları kaydetti.

"Şu ana kadar iki bal ormanı kurduk. Biri Geben diğerini ise Meryemçil bal ormanı. Burası 218 dekar, 2017 yılında tesis edildi. Bölgede 14 bin 300 adet akasya, alıç, kestane gibi arıcılarımızın talep ettiği bitkileri dikme kararı aldık. Maksat yılın 2-3 ayı değil olabildiğince daha fazla arıcıların buradan bal elde etmesi ve çiçeklenme süresini uzatmak. amacımız, hem arıcılarımızın daha kaliteli bal üretmesini sağlamak hem de üretim için daha fazla süre içerisinde burada konaklamalarını temin etmek."

- "Bal ormanları sayesinde arılarımız daha güçlü ve kaliteli bal üretiyor"

Geben Bal Ormanı'nda üretim yapan Salih Topal da bal ormanları sayesinde bitki örtüsünün çeşitlendiğini ve bal kalitesinin arttığını ifade etti.

Hayata geçirilen uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Topal, "Bu ormanlar oluşturulduktan sonra biz buraya 500 arıyla gelip konaklayabiliyoruz ve yüksek miktarda bal alıyoruz. Yapılan setler arıların rahat, rüzgar almadan bal yapmasını sağlıyor." diye konuştu.

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