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        Depremde arılarını kaybeden üreticilere arılı kovan desteği verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:07
        Depremde arılarını kaybeden üreticilere arılı kovan desteği verildi

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremlerden etkilenen ve arıları telef olan arıcılara yüzde 100 hibeli arılı kovan desteğinde bulunuldu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temin edilen arı ve kovanlar, Kırsal Bakraç Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikle Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde faaliyet gösteren üreticilere dağıtıldı.

        Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, gazetecilere, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen büyükbaş, küçükbaş ve arıcılık işletmelerinde hayvanları telef olan üreticilere ayni yardımda bulunulduğunu söyledi.

        Kayapınar, bu kapsamda Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanında kayıtlı bulunan ve arıları kaybeden üreticilerin desteklendiğini ifade etti.

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