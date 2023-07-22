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        Kahramanmaraş'ta 3 yıl önce yanan ormanlık alan lavantayla canlandırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:59
        Kahramanmaraş'ta 3 yıl önce yanan ormanlık alan lavantayla canlandırıldı

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3 yıl önce yanan yaklaşık 90 hektarlık ormanlık alanın 4 hektarlık kısmı lavanta fideleriyle buluşturuldu.

        Kırsal Kuzgun Mahallesi'nde 10 Ekim 2020'de çıkan, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen orman yangınında yaklaşık 90 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanı yeniden ağaçlandırmak için çalışmalara başladı.

        Yanan ağaçların bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan etüt çalışması sonrası başlatılan ağaçlandırma faaliyeti kapsamında yangınların önlenmesi ve orman köylülerine ek gelir getirmesi amacıyla 4 hektarlık bölüme lavanta fideleri dikildi.

        Andırın Orman İşletme Müdürü Yunus Kurtgöz, gazeteciler, 4 hektar araziye dikilen lavantadan ilk hasatta 5 bin kilogram ürün elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Yaklaşık 3 yıl önceki yangında zarar gören alanın aynı yıl içerisinde yeniden ağaçlandırılmaya hazır hale getirildiğini anlatan Kurtgöz, "Bu bölgenin asli ağaç türü olan 90 bin kızılçam fidanı dikilmiştir. Tabii ağaçlandırma yapılırken vatandaşımızı da düşünerek yaklaşık 4 hektar arazide 10 bin adet lavanta dikimi yapıldı. Bu sene ilk hasadını yapacağız. Yaklaşık 5 bin kilogram ürün elde etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Yaklaşık 20 hektarlık arazide daha lavantanın yanında gelir getirici tür kapsamlı keçiboynuzu, fıstıkçamı gibi ağaçlandırma çalışmaları da yapılacağını dile getiren Kurtgöz, "Burada yapılan ağaçlandırmalarda bu yörenin insanı faydalanıyor. 3 yıl boyunca bakımını biz yapıyoruz. Üçüncü yıldan sonra buraları kaç hane taliplisi ise bölüp kurayla vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Üçüncü yıldan sonra hem bakımını kendileri yapıyorlar hem de buradan bir ek gelir elde ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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