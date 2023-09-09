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        Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan insanların arasına daldı

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplanan vatandaşlara çarptığı, yaralananların olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:00 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:02
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        Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan insanların arasına daldı
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        Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Törene katılmak için vatandaşların toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın karayolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

        Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

        Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralıların olduğu ifade edildi.

        Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

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