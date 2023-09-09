Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan insanların arasına daldı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplanan vatandaşlara çarptığı, yaralananların olduğu bildirildi.
Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Törene katılmak için vatandaşların toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın karayolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.
Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.
Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralıların olduğu ifade edildi.
Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.