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        GÜNCELLEME 4 - Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, biri ağır toplam 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:00 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:58
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        GÜNCELLEME 4 - Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı
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        Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan gelen hafriyat yüklü bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

        Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

        Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.

        Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Andırın ilçesinde freni boşalan bir kamyonun, cenaze defnini gerçekleştiren vatandaşlara çarpması sonucu elim bir kaza meydana geldiği belirtilerek, "İlk belirlemelere göre kazada, 4 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 1'i ağır olmak üzere 25 vatandaşımızın ise yaralandığı tespit edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullanıldı.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        - Şoför gözaltında

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise şunları kaydetti:

        "Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor."

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