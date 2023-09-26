Kahramanmaraş'ta devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 26.09.2023 - 13:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:04
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Demirci'nin kullandığı tarım aracı, Elbistan-Ekinözü kara yolunun Ekinözü ilçesi girişinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze Kahramanmaraş Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.