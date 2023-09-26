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        Kahramanmaraş'ta devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:04
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        Kahramanmaraş'ta devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
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        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Demirci'nin kullandığı tarım aracı, Elbistan-Ekinözü kara yolunun Ekinözü ilçesi girişinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze Kahramanmaraş Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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