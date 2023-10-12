Kahramanmaraş'ta 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu Terbüzek Çayı'na bırakıldı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İç Sularının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 5 bin kırmızı benekli alabalık Göksun ilçesindeki Türbüzek Çayı'na bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İç Sularının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 5 bin kırmızı benekli alabalık Göksun ilçesindeki Türbüzek Çayı'na bırakıldı.

Kahramanmaraş ve Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüklerince yürütülen proje kapsamında, 2019 yılında Terbüzek Çayı'ndan alınan anaçlardan Çamlıyayla Alabalık Üretme İstasyonu'nda 5 bin alabalık yavrusu üretildi.

Üretilen kırmızı benekli balıklar, özel koruma kaplarıyla istasyondan alınarak getirildikleri Göksun ilçesindeki Terbüzek Çayı'na bırakıldı.