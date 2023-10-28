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        Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek

        TUNAHAN AKGÜN - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 6 Şubat'taki depremlerden ikincisinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nisan ayında temeli atılan 126 deprem konutu, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, hak sahiplerine teslim edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:37 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:37
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        Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek
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        TUNAHAN AKGÜN - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 6 Şubat'taki depremlerden ikincisinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nisan ayında temeli atılan 126 deprem konutu, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, hak sahiplerine teslim edilecek.

        Karaelbistan Mahallesi'nde 5 katlı inşa edilen deprem konutlarının dış cephe boyaları tamamlandı. Elektrik, su tesisatları da biten dairelerin mutfak dolapları, doğal gaz petekleri takıldı, mobilyaları yerleştirildi.

        Çevre düzenlemesi süren 126 daireden oluşan 6 bloklu alana çocuk oyun grupları, kamelyalar konulurken fidanlar dikiliyor.

        Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine, felaketin yaralarını sarmak, izlerini ortadan kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Elbistan'da 40 bin bağımsız bölümden 20 bininin depremden etkilendiğini ifade eden Gürbüz, devletin tüm imkanlarıyla afetzedelerin yanında olduğunu dile getirdi.

        Deprem konutlarının inşasındaki çalışmaların süratle devam ettiğini anlatan Gürbüz, şunları kaydetti:

        "1 Nisan'da temelleri atılan konutlar teslimata hazır. 6 bloku inşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edebilmek için güçlü bir çalışma ve çaba var. Peyzaj, çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarında sona geldik. Cumhuriyet'imizin 100. yılına ulaştıralım istedik. Aslında daha fazla sayıda konut hazır ama ince işçiliği diyebileceğim diğer teknik detaylar hazırlanıyor. Gerçekten çok büyük devletiz. 6 ay gibi kısa sürede bu sokak oluşturuldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Elbistanlılar olarak müteşekkiriz."

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