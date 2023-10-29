Afşin'de lavanta tarlasında kurulan "arı dünyası" açıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında lavanta tarlasında kurulan "arı dünyası"nın açılışı yapıldı.

Afşin Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Beyceğiz Mahallesi kırsalındaki 380 dekarlık lavanta tarlasında kurulan, yapısıyla bal peteğini andıran "arı dünyası"nın açılışı için tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

6 Şubat depremlerinin ardından kentte normalleşme çalışmalarının sürdüğünü belirten Güven, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin ve Türkiye'nin 100'üncü yılına girdiğimiz ilk günler ve bu günün farklı olmasını istedik. Deprem sonrası normalleşme için attığımız adımlardan bir tanesi oldu. Bir taraftan dünyanın en büyük tek parça lavanta tarlası içinde Türkiye'nin ilk arı evine ikinci bir kardeş daha getirdik. Arı dünyasında arıya ilişkin modern ve geleneksel her detay gözlemlenebilecek. Simülasyon gözlüğüyle arı gibi uçuş yapılabilecek. Arıların dünyası incelenecek."

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım da bu çalışmanın Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Törene, kurum amirleri, çevre il ve ilçelerden gelen bal ve arı üreticileri, birlik başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.