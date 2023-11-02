Bakan Tekin, Kahramanmaraş'taki Beşiktaş İlkokulu'nun açılışında konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubattaki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki derslik sayısını artırmak için çalışmalar yapıldığını belirterek, "İnşallah, bir sorun çıkmazsa, kentte 2024-2025 eğitim öğretim yılında 10 bin 738 derslikte eğitim öğretim hayatına başlamış olacağız." dedi.

Bakan Tekin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, asrın felaketinin etkilerinin unutulmasına bir nebze de olsa katkı sağlayacak bir etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Bakan Tekin, hem kendisinin hem de diğer bakanların deprem bölgesini gündemin birinci sırasına koyduğunu belirtti.

Depremin ilk anından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Tekin, şöyle konuştu:

"Deprem olduğu andan itibaren öğretmen arkadaşlarımız, bakanlık merkez teşkilatındaki arkadaşlarımız, taşradaki idarecilerimiz hepsi işin bir yerinden tutarak katkı sunmaya çalıştı. Yüzlerce etkinlik yaptık. Hastanelerde sınıflar kurmaktan tutun, 8. sınıf öğrencilerine Türkiye'nin her tarafında eğitim öğretimlerine devam etmeleri için kontenjan açmaya kadar... Öğretmen atamalarında, buradaki eksikleri giderebilecek, norm ihtiyacını kapatacak, pozitif ayrımcılıktan tutun, burada çalışan öğretmen arkadaşlarımızın problemlerini çözmeye kadar elimizden geleni yaptık. Velilerimizin hem zaman geçirmek, hem meslek edinmelerine katkı verecek, hayat boyu faaliyetlerinden tutun, psikososyal destek ünitelerine kadar, aklınıza gelebilecek her alanda organizasyon yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her bakan kendi alanıyla ilgili olarak 6 Şubat'tan önce ilin durumunu bir an önce eskisinden daha iyi hale getirecek" şeklinde talimat verdiğini ve kendilerinin de bakanlık olarak bu alanda çalışma yürüttüğünü ifade eden Tekin, 6 Şubat öncesinde Kahramanmaraş genelinde 1017 okulda toplam 10 bin 133 dersliğin bulunduğunu anımsattı.

Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle 97 okulun kullanılamaz hale geldiğini aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Totalde baktığımızda bizim, deprem sonrası yani 6 Şubat'tan sonra okullar açıldığı andan itibaren toplam Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 8 bin 446 dersliğimiz kullanılabilir halde. Yani 2 bin civarında dersliğimiz kullanılamaz hale geldiği için deprem esnasında 2 bin civarında eksik derslikle eğitim öğretim hayatına başladık. Fakat aradan geçen zaman zarfında yatırım programımıza koyduğumuz, ihalesi başlanan, tamamlanan ya da ihale süreci devam eden ama 2024-2025 eğitim öğretim yılının başına kadar tamamlamayı hedeflediğimiz toplam derslik sayısı 2 bin 292. Aklınıza gelebilecek, yıkılmış, hasar görmüş yeni yerleşim yerleri sebebiyle ihtiyaç hasıl olmuş, her yerdeki okullarımız, yatırım programımızın içerisinde. Toplamda bir aksilik olmazsa inşallah, bir sorun çıkmazsa kentte 2024-2025 eğitim öğretim yılında 10 bin 738 derslikte eğitim öğretim hayatına başlamış olacağız."

- "Önce siz yapmayın"

Bakan Tekin, attıkları bütün adımlarda kendilerine paydaşlar aradıklarını ve bu noktada en büyük paydaşların ebeveynler olduğunu ifade etti.

Yapılan bütün bilimsel çalışmalarda ebeveynlerin katkısının çok önemli olduğunun ortaya çıktığını aktaran Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her toplantıda, her ortamda ailelerimizden eğitim öğretim sürecinde bize paydaş olmalarını istiyoruz. Bize destek olun. Siz, bize destek olmazsanız eğitim öğretim sürecinde aldığımız bütün tedbirlerin başarılı olma ihtimali yüzde 50. Çocuklarımız okusun istiyorsunuz. Okuma yazma alışkanlığı gelişsin istiyorsunuz, başarılı olsun istiyorsunuz. Ya da dijital bağımlılığı olmasın istiyorsunuz. Sizin örnek olmanız, bizim bu konuda alacağımız tedbirler kadar etkili. Eğer ondan okuma alışkanlığı gelişsin istiyorsanız, istirhamımız velilerden lütfen evinizde çocuklarınızla beraber kitap okuyun. Çocuğunuzun telefona, televizyona, sosyal medya mecralarına bağımlılıktan kurtulmasını istiyorsanız önce siz kurtulun. Önce siz yapmayın, siz örnek olun, ardından çocuklarımızdan isteyelim. Bütün akademik çalışmalar, bilimsel çalışmalar diyor ki en güzel öğretme metodu göstererek, yaşayarak öğretmek. Dolayısıyla bizim önemli paydaşlarımızdan biri aileler."

- Spor kulüplerine çağrı

Bakan Tekin, spor kulüplerinin kamuoyunun desteğini en çok alan sivil toplum örgütlerinden olduğunu, futbolcuların ve yöneticilerin de topluma örnek olma noktasında çok önem taşıdığını söyledi.

Beşiktaş'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Tekin, "Beşiktaş'a hem bu okuldaki emek ve katkısından dolayı hem de Türkiye'deki sportif yeteneklerin keşfedilmesi için verdikleri desteklerden dolayı ya da bundan sonra verecekleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlarımızdan bu tür hayır işlerine biraz daha zaman ayırmalarını, kaynak ayırmalarını, emek harcamalarını özellikle istirham ediyorum. Milli Eğitim Bakanı olarak istirham ediyorum. Çünkü bizim eğitim ve öğretim sürecimizin, paydaşlarından bir tanesi de sivil toplum örgütleri. Bu anlamda da spor kulüpleri bizim kardeşimiz." diye konuştu.