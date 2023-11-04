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        Kahramanmaraş'ta "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası" filminin galası yapıldı

        Kahramanmaraş'ta, 10 Kasım'da izleyicilerle buluşacak olan TRT ortak yapımı "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"nın galası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 21:49 Güncelleme: 04.11.2023 - 21:49
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        Kahramanmaraş'ta "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası" filminin galası yapıldı
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        Kahramanmaraş'ta, 10 Kasım'da izleyicilerle buluşacak olan TRT ortak yapımı "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"nın galası yapıldı.

        Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı'nın üstlendiği TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın animasyon türündeki üçüncü sinema filmi "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası", afetzede çocuklardan yoğun ilgi gördü.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin galasının kendi şehirlerinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle hava ve uzay sanayisi başta olmak üzere gerçekleştirmiş olduğu atılımların çok kıymetli olduğunu belirten Güngör, şunları söyledi:

        "Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir desteği ve gayreti var. Bu kapsamda da ülkemizde TEKNOFEST gençliği oluştu. Gençlerimizin bu program sayesinde de teknolojiye, uzay sanayisine ilgi duymasını ve bu konudaki başarıyı arttırmaya çalışıyoruz. Çok kısa sürede inşallah oluşacak bir alan içinde de Anka'nın yapımı Kahramanmaraş gerçekleşmiş olacak. Bugün de TRT ve TUSAŞ'ımızın ortaklığında sevgili yavrularımıza dönük bu alandaki çalışmaları tanıtmak, onlara sevdirmek çünkü bugünkü başarıyı onların abileri yaptı, gelecekte de bu geldiğimiz noktayı bu yavrularımız daha ileri noktaya taşıyacak."

        Yapımcı Murat Kaya da filmin yaklaşık 8 yıldır TRT'de süren bir yapım olduğunu belirterek, ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

        TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin derin bir üzüntüye neden olduğunu hatırlatarak, TRT'nin her birimi gibi kendilerinin de o dönemde bölgeye geldiklerini ve çocukların elinden tutmaya çalıştıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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