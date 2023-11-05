Trafik kazasında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Çağlar, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Musa Çağlar, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Çağlar, iznini geçirmek üzere geldiği memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Çağlar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak üzere Altaş Mahallesi'ne babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Çağlar'ın cenazesi, Altaş Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Çağlar'ın babası Yakup ve annesi Üsküdar'ın yanı sıra yakınları, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kurum amirleri, askeri personeller ile vatandaşlar katıldı.

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