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        Trafik kazasında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Çağlar, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Musa Çağlar, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:46
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Çağlar, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Musa Çağlar, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Çağlar, iznini geçirmek üzere geldiği memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hastanedeki işlemlerinin ardından Çağlar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak üzere Altaş Mahallesi'ne babaevine götürüldü.

        Burada helallik alınmasının ardından Çağlar'ın cenazesi, Altaş Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Törene, Çağlar'ın babası Yakup ve annesi Üsküdar'ın yanı sıra yakınları, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kurum amirleri, askeri personeller ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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