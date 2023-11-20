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        Türkoğlu'nda bedensel engelli gencin hayalini kaymakamlık gerçekleştirdi

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bedensel engelli gencin tekerlekli sandalye hayali, kaymakamlık tarafından gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 20.11.2023 - 20:04
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        Türkoğlu'nda bedensel engelli gencin hayalini kaymakamlık gerçekleştirdi
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bedensel engelli gencin tekerlekli sandalye hayali, kaymakamlık tarafından gerçekleştirildi.

        Doğuştan belden aşağısını kullanamadığı için yaşamını koltuk değnekleri ve manuel sandalye ile sürdüren 17 yaşındaki Muhammet Emin Ay, akülü tekerlekli sandalye isteğini Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan'a iletti.

        Mercan'ın talimatıyla İlçe Jandarma ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ziyaret edilen Ay, 10 yıllık hayaline kavuştu.

        Kaymakam Mercan, gazetecilere, Muhammet Emin'in sandalye sorununun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Maalesef mazlum coğrafyalarda çocukların acısının yüreklerimizi dağladığı bu günlerde, bir evladımızın yüzündeki tebessüme vesile olabilmek gayesiyle Muhammet Emin kardeşimize bu akülü aracı teslim etmenin burukta olsa mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Mercan, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına gösterilen çabanın bundan sonra da devam edeceğine işaret ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Tekerlekli sandalyesine kavuşan Ay ise hayatının hiçbir evresinde devletin kendisini yalnız bırakmadığını belirterek, desteklerinden dolayı kaymakamlık personeline teşekkür ettiğini söyledi.

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        Galeri

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