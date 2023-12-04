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        Konteyner kentlerde açılan el sanatları kursları depremzede kadınlara terapi oluyor

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, afetzede kadınlar depremin izlerini Halk Eğitim Merkezi bünyesinde oluşturulan kurslarda siliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:06 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:38
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        Konteyner kentlerde açılan el sanatları kursları depremzede kadınlara terapi oluyor
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, afetzede kadınlar depremin izlerini Halk Eğitim Merkezi bünyesinde oluşturulan kurslarda siliyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Afşin'de kurulan ve 3 bin 940 afetzedeye ev sahipliği yapan Çekmeköy Belediyesi ve Fidanlık konteyner kentlerinde açılan giyim, nakış, el sanatları, kuaförlük ve müzik kurslarına katılan afetzede kadınlar hem zamanlarını değerlendiriyor hem de depremin bıraktığı izleri silmeye çalışıyor.

        İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Tarkan Koç, AA muhabirine, hayata geçirilen kurslarla afetzedelerin, depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştığını söyledi.

        Depremin hemen ardından kurulan çadır kentlerde değişik kurslar açtıklarını anlatan Koç, sonrasında kursların konteyner kentlere taşındığını anlatarak "Kursiyerlerimizin gerçekten de bu tarz etkinliklere ihtiyaçları var, depremden psikolojik olarak çok etkilendiler. Deprem nedeniyle evlerini, mahalle ortamını kaybeden kadınlar, el sanatları kurslarında hem psikolojik olarak rahatlıyor hem de kendileri için ürünler tasarlıyor." dedi.

        Tarkan Koç, hedeflerinin, kadınların boş zamanlarını değerlendirerek kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak olduğunu belirterek "Konteyner kentlerimizde giyim, nakış, el sanatları, kuaförlük ve müzik kursları açtık. Çocuklar, gençler ve kadınlar için açılan kurslarımıza ilgi yoğun oldu. Konteyner kent dışında depremden etkilenen mahallelerimizde de açtığımız kurlarımız faaliyetlerine devam ediyor." diye konuştu.

        Çekmeköy Belediyesi Konteyner Kenti'ndeki nakış kursunda usta öğreticilik yapan Rabia Akyar da kursların, özellikle kadınların psikolojisinin düzelmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

        Kuaförlük kursu usta öğreticisi Fatma Özdemir ise açılan kursta kursiyerlerin el becerilerini geliştirdiklerini belirterek konteyner kentteki kadınlara bakım gibi hizmetler de verdiklerini kaydetti.

        Kursiyerlerden Elif Palta, belgesini aldıktan sonra kuaförlük yapmayı ve kendi iş yerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeyi hedeflediğini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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