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        Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:06
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        Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada 15 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

        Elbistan-Göksun karayolu Göksun ilçe girişinde, sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında, aralarında otomobil, minibüs ve bir tırın da bulunduğu 14 araç kazaya karıştı.

        Polis ekipleri Göksun-Elbistan kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.

        Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan aynı dakikalarda bölünmüş yolun diğer tarafında 8 aracın karıştığı ikinci bir kaza meydana geldi.

        Bu kazada yaralanan 5 kişi de ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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