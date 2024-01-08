Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kavlaklı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının çatısında kurulu GES panellerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikanın panellerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.