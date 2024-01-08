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        Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:44 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:36
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        Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kavlaklı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının çatısında kurulu GES panellerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikanın panellerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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