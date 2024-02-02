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        Kahramanmaraş'taki depremde 82 kişinin öldüğü apartman yönetmeliğe uygun yapılmamış

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 82 kişinin hayatını kaybettiği Didem Apartmanı'nın yapımında mevzuat hükümlerine yeterince uyulmadığı tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:40 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:40
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        Kahramanmaraş'taki depremde 82 kişinin öldüğü apartman yönetmeliğe uygun yapılmamış
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        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 82 kişinin hayatını kaybettiği Didem Apartmanı'nın yapımında mevzuat hükümlerine yeterince uyulmadığı tespit edildi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi 33018 Sokak'ta yıkılan 9 katlı binanın müteahhidi, statik proje müellifi ve fenni mesulü Ç.D. ile müteahhit G.Ç. hakkında, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Yıkılan binada 82 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanmaların yaşandığı hatırlatılan iddianamede, binanın durumunun tespiti için bilirkişi heyetince inceleme yapıldığı, kolon ve kirişlerinden karot ile demir örnekleri alınarak muhafaza edildiği, hazırlanan raporların Munzur Üniversitesinden 7 kişilik heyete tevdi edildiği belirtildi.

        İddianamede, bilirkişi raporunda asli kusur atfedilen şüphelilerin savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediği anlatılarak, soruşturmaya konu binanın depremde yıkılmasında proje ve yapım aşamalarında mevzuat hükümlerine yeterince uyulmadığının görüldüğü aktarıldı.

        9 katlı binanın 1975 yılındaki afet yönetmeliği hükümlerine tabi olduğuna işaret edilen iddianamede, "1975 afet yönetmeliğinde 'en küçük kolon boyutu 25 santimetreden küçük olamaz' şartının bulunduğu ancak soruşturma konusu yapının projesinde etriye aralığı her yerde 20 cm olarak alınmıştır. Dolayısıyla bina bu açıdan deprem yönetmeliği şartını sağlamamaktadır. Binadan alınan demir donatı çekme test sonuçlarının bir kısmı mevzuat kriterlerini sağlamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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