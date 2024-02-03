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        Kahramanmaraş'ta jandarmadan depremde hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ziyaret

        Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 20:45 Güncelleme: 03.02.2024 - 20:52
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        Kahramanmaraş'ta jandarmadan depremde hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ziyaret
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        Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ziyarette bulundu.

        Aile İçi Şiddetle Mücadele Kadın Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı dolayısıyla, ilçelerden Onikişubat'ta Astsubay Çavuş Ali Kayan'ın, Andırın'da uzman çavuşlar Murat Ayaz ve Ömer Tellioğlu'nun ailelerini ziyaret etti.

        Ekipler, yakından ilgilendikleri ailelerin sorunlarını dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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