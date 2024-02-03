Kahramanmaraş'ta jandarmadan depremde hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ziyaret

Aile İçi Şiddetle Mücadele Kadın Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı dolayısıyla, ilçelerden Onikişubat'ta Astsubay Çavuş Ali Kayan'ın, Andırın'da uzman çavuşlar Murat Ayaz ve Ömer Tellioğlu'nun ailelerini ziyaret etti.

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