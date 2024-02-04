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        "Asrın felaketi"ne ilişkin yeni kamera kayıtları ortaya çıktı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 19:20 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:20
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        "Asrın felaketi"ne ilişkin yeni kamera kayıtları ortaya çıktı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntısı, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması kentteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        - Ebrar Siteleri'nin yıkılma anı kamera kayıtlarında

        Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı’ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nin bazı bloklarının yıkılma anı da görüntülerde yer alıyor.

        Azerbaycan Bulvarı’ndaki yüksek katlı binaların yıkılma anı, depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışık çıkması, kent merkezinin büyük bölümünün de aydınlanması dikkati çekerken sokağa çıkan vatandaşların artçı depremlere de yakalandıkları görülüyor.

        Bir başka görüntüde ise Azerbaycan Bulvarı'ndaki marketten bir kişinin dışarı çıktığı sırada binanın yıkılması da bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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