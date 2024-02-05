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        Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kime ait olduğu belirlenemeyen cenaze ve uzuvlarla ilgili çalışmalar sürüyor

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından kime ait olduğu tespit edilemeyen 59 cenaze ile 46 uzuv için kimliklendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 18:20 Güncelleme: 05.02.2024 - 18:20
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        Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kime ait olduğu belirlenemeyen cenaze ve uzuvlarla ilgili çalışmalar sürüyor
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından kime ait olduğu tespit edilemeyen 59 cenaze ile 46 uzuv için kimliklendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, soruşturmaların etkin ve seri şekilde sürdürülmesi için "Deprem Soruşturmaları Bürosu" oluşturulduğu hatırlatıldı.

        Soruşturmalar kapsamında kime ait olduğu tespit edilemeyen cenaze ve uzuvlarla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        "Vücut bütünlüğü olmayan 46 uzuv parçası hakkında kimliklendirme çalışmaları devam etmektedir. Yine vücut bütünlüğü bulunup kimliklendirmeleri yapılamayan 59 vatandaşımıza ait cenazelerin kimliklendirme çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımıza 41 vatandaşımız yönünden kayıp başvurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda 41 vatandaşımızı bulmaya yönelik arama ve kimliklendirme çalışmalarına devam edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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