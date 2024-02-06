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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremi yaşayan AA muhabirleri o günü anlattı

        TUNAHAN AKGÜN/MEHMET BAYRAK/AYDIN ARİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananları bulundukları illerden Türkiye'ye ve dünyaya duyuran Anadolu Ajansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:01 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:01
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremi yaşayan AA muhabirleri o günü anlattı
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        TUNAHAN AKGÜN/MEHMET BAYRAK/AYDIN ARİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananları bulundukları illerden Türkiye'ye ve dünyaya duyuran Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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