6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremi yaşayan AA muhabirleri o günü anlattı
TUNAHAN AKGÜN/MEHMET BAYRAK/AYDIN ARİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananları bulundukları illerden Türkiye'ye ve dünyaya duyuran Anadolu Ajansı
TUNAHAN AKGÜN/MEHMET BAYRAK/AYDIN ARİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananları bulundukları illerden Türkiye'ye ve dünyaya duyuran Anadolu Ajansı
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