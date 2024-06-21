Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi

Ünlüer, mesajında, "Kahramanmaraş Onikişubat nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, askeri erkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, şehidin Hasancıklı Mahallesi'ndeki evine giderek, baba Kalender ile anne Ayşe Horoz'a acı haberi verdi.

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