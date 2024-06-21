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        Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan 26 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un acı haberi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki babaevine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:06
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        Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan 26 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un acı haberi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki babaevine ulaştı.

        Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, askeri erkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, şehidin Hasancıklı Mahallesi'ndeki evine giderek, baba Kalender ile anne Ayşe Horoz'a acı haberi verdi.

        Şehit yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, aileyi teselli etmeye çalıştı.

        Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

        Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Hasancıklı Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

        - Vali Ünlüer'den taziye mesajı

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. 

        Ünlüer, mesajında, "Kahramanmaraş Onikişubat nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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