"Maraş sumak ekşi külü" Kahramanmaraş'ın 30. tescilli ürünü oldu
Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan "Maraş sumak ekşi külü", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.
Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan "Maraş sumak ekşi külü", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sumak ekşi külünün tesciliyle kentteki coğrafi işaretli ürün sayısının 30'a çıktığı belirtildi.
Tescil sürecinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de katkı sunduğu ifade edilen açıklamada, Kahramanmaraş'ın kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yöresel lezzetlerini ve geleneksel el sanatlarını koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
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