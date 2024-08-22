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        Kahramanmaraş'ta SMA hastası için hazırlanan yardım kutusu çalındı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde SMA hastası için bağış toplamak üzere hazırlanan kutunun çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:50
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        Kahramanmaraş'ta SMA hastası için hazırlanan yardım kutusu çalındı
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde SMA hastası için bağış toplamak üzere hazırlanan kutunun çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        SMA hastası Miran Ali Karasu için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası kapsamında, hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz'ın girişimleri ile Elbistan'daki Malatya Caddesi'ne bağış kutusu yerleştirildi.

        Kutu, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından çalındı. Bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 18 yaşından küçük olduğu değerlendirilen şüphelilerin kutuyu alarak uzaklaşması yer aldı.

        Polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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