Kahramanmaraş'ta SMA hastası için hazırlanan yardım kutusu çalındı

Kutu, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından çalındı. Bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 18 yaşından küçük olduğu değerlendirilen şüphelilerin kutuyu alarak uzaklaşması yer aldı.

SMA hastası Miran Ali Karasu için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası kapsamında, hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz'ın girişimleri ile Elbistan'daki Malatya Caddesi'ne bağış kutusu yerleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde SMA hastası için bağış toplamak üzere hazırlanan kutunun çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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