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        Depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 48 kişinin yaşamını yitirdiği Serdarbey Apartmanı'nın müteahhidi Ali Serdar Kazancı'nın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:22
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        Depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 48 kişinin yaşamını yitirdiği Serdarbey Apartmanı'nın müteahhidi Ali Serdar Kazancı'nın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ali Serdar Kazancı ve taraf avukatları katıldı.

        Kazancı, savunmasında önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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