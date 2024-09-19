Depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep ediliyor.

Kazancı, savunmasında önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini talep etti.

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