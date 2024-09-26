Depremde 103 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi D Blok'a ilişkin yargılama sürdü

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi D Blok'ta 103 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık İsmail K, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Başka suçtan tutuklu sanık Atilla Öz, firari sanık Mustafa Timurbanga ile diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Tevfik Tepebaşı, 82 yaşında olduğunu, davalarını birbirine karıştırdığını ve savunmasını yazılı olarak yaptığını söyledi.

Tutuksuz sanık Ahmet D'nin avukatı Hayrullah Tufan ise müvekkilinin bir öğretmen olduğunu ve yapılan binalarla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Ahmet D'nin tutuksuz yargılandığını hatırlatan Tufan, "Bazı kişilerin, Ahmet D'nin öğretmenlik mesleğine döndüğü yönündeki söylemleri doğru değildir. Sosyal medyada farklı algı oluşturulmaya çalışılıyor. Sosyal medyada yanlış bilgilere kimse inanmasın. Müvekkilim tutuksuz yargılanmaktadır." diye konuştu.