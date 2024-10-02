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        Kahramanmaraş'ta 8 bin 626 afetzede konutlarının anahtarını teslim aldı

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından yapımı tamamlanan konutlardan 8 bin 626'sının anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:07
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        Kahramanmaraş'ta 8 bin 626 afetzede konutlarının anahtarını teslim aldı
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        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından yapımı tamamlanan konutlardan 8 bin 626'sının anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

        Afet sonrası kentte temeli atılan ve inşası tamamlanan köy tipi evler ile zemin artı 4 ve 5 katlı olarak inşa edilen 11 bin 609 toplu konut, hak sahiplerine teslim edilmek üzere AFAD'a devredildi.​​​​​​​

        AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Tayfun Temur, AA muhabirine, afetin ardından kent genelinde 28 bin 872'i kentsel, 12 bin 669'u ise kırsal olmak üzere toplam 41 bin 541 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini ve bunların yapımının sürdüğünü anlattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan çalışmaların gece gündüz demeden hummalı şekilde sürdüğünü vurgulayan Temur, şöyle devam etti:

        "Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hak sahibi sayılarına baktığımızda konutta 67 bin 858, iş yerinde 7 bin 849 ve ahırı tamamen yıkılan 1704 hak sahibimiz var. Kent genelinde 77 bin 411 hak sahibi depremzedemiz var. Kent genelinde toplu konut ve kırsal konutlarımızın inşası sürüyor. Yapımı tamamlanan toplu konutlarımız için kura çekilmeye devam ediyor. Yapımı tamamlanan konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmek için 3 kura çekildi. 24 Eylül itibarıyla 3 kurada 20 bin 764 depremzede vatandaşımıza konut çıktı. 11 bin 609 konut AFAD tarafından teslim alındı, 8 bin 626'sının anahtarları teslim edildi, 4 bin 380 afetzede ailemiz ise konutlarına yerleşti."

        - "Son hak sahibi konutuna geçene kadar sahadayız"

        Depremin ardından kurulan konteyner kentlerin tasfiyesinin devam ettiğini aktaran Temur, "Anahtarını teslim ettiğimiz vatandaşlarımız kalıcı konutlarına geçtikçe konteyner kentler de boşalıyor. Kent genelinde 55 konteyner kent ile yola çıkmıştık şu anda 46 konteyner kent var. Vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ettikçe bu konteyner kentlerin tamamı tasfiye olacak." diye konuştu.

        Afetzedelerin mağduriyet yaşamaması adına devletin tüm kurum ve kuruluşlarının sahada olduğunu anlatan Temur, depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerin genel olarak AFAD üzerinden yürütüldüğünü vurgulayarak, bir yandan inşası tamamlanan kalıcı konutların teslimatının sürdüğünü diğer taraftan da afetzedelerin günlük yaşamlarını sağlıklı ve rahat bir şekilde idame ettirebilmeleri adına ihtiyaç duyulan yeni projeler geliştirildiğini dile getirdi.

        Temur, "AFAD olarak teslim ettiğimiz konutlarımızı ziyaret ediyoruz. Genel anlamda vatandaşlarımızda memnuniyet söz konusu konutların teslimiyle alakalı. Vatandaşlarımızın konutlarına yerleşme süreci de devam ediyor. İnşallah tüm anahtarlarını teslim ettiğimiz vatandaşlarımız da yerleşime geçip, ışıkları yakarsa kent için daha iyi olacağına inanıyorum. Son hak sahibi konutuna geçene kadar anahtar teslimine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "Yıkılan evimizin yerine TOKİ'den yeni bir ev aldık"

        Depremde evi ağır hasar alan ve yıkılan, TOKİ'nin Karacasu Mahallesi'ne yaptığı konutlardan ev çıkan Ayşe Ogiş de "Devletimizden Allah razı olsun, yıkılan evimizin yerine TOKİ'den yeni bir ev aldık. Evimizin anahtarını teslim aldım ve evi kontrol etmeye geldim. Güzel bir duygu. Allah, depremde evi yıkılan tüm vatandaşlarımıza nasip etsin inşallah. Evin eksikliklerini bir an önce tamamlamak ve en kısa zamanda taşınmak istiyorum. Ailemle çocuklarımla birlikte burada hayatımıza devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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