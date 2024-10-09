AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığının yeni yönetimi tanıtıldı

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, il yönetim kurulu üyelerini düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'ndeki basın buluşmasında konuşan Gül, yeni yönetim kurulunun hayırlı olmasını diledi.

Yönetim kurulunda daha önce görev yapan isimlerin yanı sıra ilk defa siyasete adım atan isimlerinde yer aldığını bildiren Gül, şunları kaydetti:

"Bir heyecan içerisindeyiz, nihayetinde gayemiz şehrimize AK Parti olarak bugüne kadar hizmet siyasetiyle öne çıkan, 23 yıllık iktidarından Türkiye'de ilkleri başaran bir partinin Kahramanmaraş il başkanlığı olarak aldığımız bayrağı daha ileri götürmek inancındayız ve bunun için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürüteceğiz. Yeni bir yönetim anlayışıyla yol yürümeyi düşünüyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle, inşallah yeni dönemde şehrimizin yeniden kalkınması için, partimizin de adalet kalkın şiarı olduğu için, biz de bu düsturla çalışmalarımızı devam ettireceğiz."