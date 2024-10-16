Kahramanmaraş'ta beton blok yüklü tır devrildi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi.
H.U.A. idaresindeki 46 AS 783 plakalı tır, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Madalyalı Kavşak mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralanan tır sürücüsüne ambulansta müdahalede etti.
Devrilen tır ve dorsesinin yolu kapatması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Trafik akışının normale dönmesi için tırın vinç yardımıyla kaldırılması çalışmalarına başlandı.
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