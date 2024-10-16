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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta beton blok yüklü tır devrildi

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:17 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:17
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta beton blok yüklü tır devrildi
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi.

        H.U.A. idaresindeki 46 AS 783 plakalı tır, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Madalyalı Kavşak mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, yaralanan tır sürücüsüne ambulansta müdahalede etti.

        Devrilen tır ve dorsesinin yolu kapatması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

        Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışması sonucu tır ve beton bloklar kaldırılırken ulaşım normal akışına döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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