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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:28
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş Valiliğine ziyarette bulundu.

        Erbaş, beraberinde Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Katar Hayır Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Yusuf Fahri ile çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Valilik binası girişinde Vali Mükerrem Ünlüer ve il protokolünce karşılandı.

        Vali Ünlüer, ziyarette, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentte yıkılan ve inşa çalışmaları devam eden camilerle ilgili bilgi verdi.

        Erbaş da Kahramanmaraş’ın yaklaşık bir asır önce Fransız işgalinden kurtularak nasıl "Kahraman" olduysa birlik içerisinde yapılan çalışmalarla büyük depremin yıkıntılarından da kurtularak yine "Kahraman" haline geleceğini söyledi.

        Vali Ünlüer'in belediyeler ve ekibi ile yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini anlatan Erbaş, "Kısa zamanda Kahramanmaraş'ın tekrar eski haline kavuşacağına olan inancımız tamdır. Bugün burada bulunmamızın amacı da İstiklal Üniversitesinin hemen bitişiğinde inşa edilecek, içerisinde camisi, diyanet akademisi, hafızlık Kur'an eğitimi merkezi gibi çeşitli hizmetlerin görüleceği birimler bulunan külliyeyi yerinde görüp protokolünü imzalayacağız." diye konuştu.

        Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman ve Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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