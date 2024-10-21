Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş'ta cami ve Kur'an kursları açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta cami ve Kur'an kursları açılış programlarına katıldı.

Erbaş, Dulkadiroğlu Abdal Halil Ağa Din Bahsi Camisi önünde düzenlenen toplu açılış töreninde, deprem nedeniyle yıkılan cami ve Kur'an kurslarının yeniden inşa edilip açılışının gerçekleştiriliyor olmasının sevincini yaşadığını belirtti.

Depremden etkilenen bölgenin devlet millet işbirliğiyle yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmanın hız kesmeden devam ettiğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Kısa zamanda depremzede vatandaşlarımızın evlerinin yapılması, valimizden, belediye başkanımızdan öğrendiğim kadarıyla 20 bin evin tamamlanmış olması, kısa zamanda 50 bin konutun da tamamlanıp depremzede vatandaşlarımıza teslim edilecek olması hakikaten şükretmemiz gereken bir konu. Ne kadar şükretsek azdır. Rabb'imiz 'Şükrederseniz arttırırım, nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur' buyuruyor. Onun için değerli kardeşlerim şükrümüzü ihmal etmeyelim. Dualarımızı ihmal etmeyelim. Rabbimize şükredelim. Bu çalışmaların daha hızlı devam edebilmesi için dua edelim. Yetkililere dua edelim, teşekkür edelim, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim."

Depremin hemen ardından bölgeye ulaşmak için yola çıktığını, ikinci depreme Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandığını ifade eden Erbaş, 4-5 gün boyunca deprem bölgesinde kaldığını anlatarak, şöyle konuştu: "5 gün içerisinde 53 bin cenazeyi bizim hocalarımız yıkadılar, defnettiler. Sonra 15 bin kadar hocamıza manevi ilk yardım eğitimi verdik. 1000 hocamız deprem bölgesine geldi. Onlar bir hafta kaldılar, onlar döndüler diğer 1000 hocamız geldiler, onlar döndüler, diğer 1000 hocamız geldi. Aylar boyu 15 bin hocamız deprem bölgesinde kardeşlerimizin yanlarındaydılar. Konteyner kentlerde, çadır kentlerdeydiler. Onların çocuklarının yanındaydılar. Diyanet çocuk sınıfları kurduk. Sınıflarda çocuklarımızla beraberdiler. Buradan bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Devletimizin bütün kurumları buradaydı. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rabb'im bir daha bize böyle felaketler, afetler göstermesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Camilerimizin yapısında emeği geçen hayır sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği de Türkiye'de olmak ve bir cami açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cami ve mescit açmanın önemine işaret eden Karadaği, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a secde edilen yerleri, ancak ve ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namaz kılan, zekat veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayanların imar edebileceğinin buyrulduğunu vurguladı. İslam'ın iki kanatlı olduğunu ikisinin de hassas bir teraziye benzediğini aktaran Karadaği, terazinin bir yanının ibadet diğer yanının ise dünyayı imar etmek olduğunu belirtti.

Yaklaşık 100 yıl önce Fransız işgalcilere karşı direnişin mescitten başladığını hatırlatan Karadaği, mescitteki hatibin "Eğer beldede hürriyet yoksa, orada İslam sancağı dalgalanmıyorsa, namaz kılmak caiz değildir" sözünü duyan Maraşlıların kahramanca ayağa kalkan ve işgal güçlerini kovan şanlı bir tarihe ve geçmişe sahip olduğunu anlattı. Konuşmasını Katar Hayır Derneği adına da gerçekleştirdiğini belirten Karadaği, bir alim olarak İslam alemi için dua ettiğini söyledi. Karadaği, Katar devleti ve halkının Türkiye'ye karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir sevgi beslediğine işaret ederek, deprem sonrası yapılan bir kampanya ile 3 saatte 60 milyon dolar toplandığını sözlerine ekledi.