Kahramanmaraş'ta depremde ölen çocukları adına kütüphane kurdular

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk anısına yaptırılan kütüphane törenle açıldı.

Yaşanan afette çocuklarını kaybeden annesi Deniz Dal ile babası Bekir Özcan ile ANDA Derneği işbirliğiyle ilçedeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda oğulları Melih Efe Özcan adına kütüphane yaptırdı.

Milli Eğitim Şube Müdürü Alparslan Ceran, açılışta, hizmete açılan kütüphaneden öğrencilerin ziyadesiyle faydalanacağına inandığını belirtti.

Anne Deniz Dal da depreme Kent merkezindeki Ebrar Sitesi'nde yıkılan binalardan birinde yakalandıklarını ifade ederek, "Mekanı cennet olsun. ANDA Derneğindeki arkadaşlarla oğlumun anısını yaşatmak adına okuma salonu açtık. Bize de güzel bir hediye olmuş oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklar bu alanı güzel değerlendirirler. Kendilerine faydalı olacak işler yaparlar. Bizim oğlumuzun adı da bu çalışmalarla anılır mutlu oluruz." diye konuştu.

ANDA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Beyza Kösen de kütüphanenin hizmete açılmasından duyuduğu memnuniyeti dile getirdi.