Kahramanmaraş'taki TUSAŞ yerleşkesi önünde terör saldırısına tepki

Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin TUSAŞ yerleşkesini hedef alan terör saldırısına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş Platformu'nca yapılan çağırı ile Türkoğlu ilçesindeki TUSAŞ üretim tesisi yerleşkesi önünde toplanan bir grup, burada "Kahrolsun PKK" sloganları atıp çeşitli marşlar çaldı.

Grup adına konuşan Hacı Altun, TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain saldırının, yalnızca stratejik bir kuruma değil, ülkenin bağımsızlık ve güvenlik hedeflerine yöneltilmiş bir darbe olduğunu söyledi.

Bu tür saldırıların, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kazanımlarını baltalamak ve milli iradeyi zayıflatmak amacı güden alçak girişimlerin bir parçası olduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"PKK'nın bu saldırıdaki rolü, örgütün ABD ve İsrail tarafından yönlendirildiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Terör örgütü PKK, yalnızca bir tehdit değil, aynı zamanda dış güçlerin Türkiye karşıtı stratejilerinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu alçak örgütün, bölgedeki huzuru bozma ve Türkiye’nin stratejik hedeflerini engelleme gayesiyle hareket ettiği tescillenmiştir. TUSAŞ çalışanları, bu hain saldırıya karşı kahramanca bir duruş sergilemiş, milli savunma irademizi temsil eden cesur adımlarıyla saldırganların amaçlarını boşa çıkarmıştır. Türk milletinin azmi ve kararlılığı, her türlü tehdide rağmen sarsılmadan devam etmektedir. TUSAŞ ve diğer milli kurumlarımız, güçlü ve bağımsız bir Türkiye için çalışmalarına ara vermeden devam edecektir."