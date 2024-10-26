Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'taki TUSAŞ yerleşkesi önünde terör saldırısına tepki

        Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin TUSAŞ yerleşkesini hedef alan terör saldırısına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:26 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'taki TUSAŞ yerleşkesi önünde terör saldırısına tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin TUSAŞ yerleşkesini hedef alan terör saldırısına tepki gösterdi.

        Kahramanmaraş Platformu'nca yapılan çağırı ile Türkoğlu ilçesindeki TUSAŞ üretim tesisi yerleşkesi önünde toplanan bir grup, burada "Kahrolsun PKK" sloganları atıp çeşitli marşlar çaldı.

        Grup adına konuşan Hacı Altun, TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain saldırının, yalnızca stratejik bir kuruma değil, ülkenin bağımsızlık ve güvenlik hedeflerine yöneltilmiş bir darbe olduğunu söyledi.

        Bu tür saldırıların, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kazanımlarını baltalamak ve milli iradeyi zayıflatmak amacı güden alçak girişimlerin bir parçası olduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti:

        "PKK'nın bu saldırıdaki rolü, örgütün ABD ve İsrail tarafından yönlendirildiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Terör örgütü PKK, yalnızca bir tehdit değil, aynı zamanda dış güçlerin Türkiye karşıtı stratejilerinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu alçak örgütün, bölgedeki huzuru bozma ve Türkiye’nin stratejik hedeflerini engelleme gayesiyle hareket ettiği tescillenmiştir. TUSAŞ çalışanları, bu hain saldırıya karşı kahramanca bir duruş sergilemiş, milli savunma irademizi temsil eden cesur adımlarıyla saldırganların amaçlarını boşa çıkarmıştır. Türk milletinin azmi ve kararlılığı, her türlü tehdide rağmen sarsılmadan devam etmektedir. TUSAŞ ve diğer milli kurumlarımız, güçlü ve bağımsız bir Türkiye için çalışmalarına ara vermeden devam edecektir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta çiftçilere mercimek tohumu desteği verildi
        Kahramanmaraş'ta çiftçilere mercimek tohumu desteği verildi
        Çiftçi sulama yöntemini değiştirdi, şeker pancarında rekolte arttı
        Çiftçi sulama yöntemini değiştirdi, şeker pancarında rekolte arttı
        Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin davanın görül...
        Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin davanın görül...
        Depremde 19 kişiye mezar olan Fazilet Apartmanı davası; firarilerin vekalet...
        Depremde 19 kişiye mezar olan Fazilet Apartmanı davası; firarilerin vekalet...
        Kahramanmaraş'ta depremde ölen çocukları adına kütüphane kurdular
        Kahramanmaraş'ta depremde ölen çocukları adına kütüphane kurdular
        Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi
        Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi