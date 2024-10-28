Kahramanmaraş'ta işyeri yangını hasara yol açtı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir işyerinde çıkan yangında hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir işyerinde çıkan yangında hasar oluştu.
Şazibey Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı 5. Toptancılar Caddesinde bulunan ambalaj toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
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