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        Kahramanmaraş'ta işyeri yangını hasara yol açtı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir işyerinde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 08:49 Güncelleme: 28.10.2024 - 08:49
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        Kahramanmaraş'ta işyeri yangını hasara yol açtı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir işyerinde çıkan yangında hasar oluştu.

        Şazibey Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı 5. Toptancılar Caddesinde bulunan ambalaj toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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