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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Afşinli depremzede aileyi ziyaretinde konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hepimizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin üzüntüsünü her daim yüreğimizde taşıyacağız. Yaralarımızı tamamen sarana kadar depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:11
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Afşinli depremzede aileyi ziyaretinde konuştu:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hepimizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin üzüntüsünü her daim yüreğimizde taşıyacağız. Yaralarımızı tamamen sarana kadar depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Bayraktar, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybeden Afşin ilçesindeki Beşir Koç ve ailesine ziyarette bulundu.

        Yaşanan felakette eşini kaybeden Beşir Koç'un babası Ramazan Koç ve 3 yaşındaki kızını kaybeden kardeşi Hakan Koç'a başsağlığı dileğinde bulunan Bayraktar, aile fertleriyle yakından ilgilendi.

        Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, yaşanan depremin üzüntüsünü her daim yüreklerde taşıyacaklarını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da depremin ardından çadırda kalan aileye taziye ziyaretinde bulunduğunu aktaran Bayraktar, "Afşin'de depremzede kardeşimiz Beşir Koç ve ailesini ziyaret ederek bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hepimizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin üzüntüsünü her daim yüreğimizde taşıyacağız. Yaralarımızı tamamen sarana kadar depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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