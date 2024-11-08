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        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, "Üniversitemizde fiziki mekan olarak sıkıntılarımız olmasına rağmen, eğitim öğretim konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Bütün hocalarımız ve idareci teşkilatımızla birlikte en iyi şekilde eğitim öğretimi vermek için hazırız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:42 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:42
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        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
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        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, "Üniversitemizde fiziki mekan olarak sıkıntılarımız olmasına rağmen, eğitim öğretim konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Bütün hocalarımız ve idareci teşkilatımızla birlikte en iyi şekilde eğitim öğretimi vermek için hazırız." dedi.

        KSÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, törendeki konuşmasında, üniversitedeki bölümler hakkında bilgi verdi. Bölgenin en büyük üniversitelerinden biri olduklarını kaydeden Yasım, 32 binden fazla öğrencileri bulunduğunu anlattı.

        Üniversite olarak yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisinde oldukları belirten Yasım, şunları kaydetti:

        "6 Şubat depremlerinin ardından, üniversite olarak devletimizin üstün gayretleriyle eğitime yüz yüze başlamış olmak bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı olmuştur. Bu sene itibarıyla tamamen yüz yüze eğitimle beraber üniversitemiz, öğrencilerle şenlenmiştir ve bu durum hepimizi mutlu etmektedir. Üniversitemizde fiziki mekan olarak sıkıntılarımız olmasına rağmen, eğitim öğretim konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Bütün hocalarımız ve idareci teşkilatımızla birlikte, en iyi şekilde eğitim öğretimi vermek için hazırız. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 13 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 3 lisansüstü eğitim enstitüsünde toplamda 32 bin öğrencinin eğitim gördüğü, bölgemizin en büyük yükseköğretim kurumlarından biridir."

        Ödül ve cübbe giyme töreni ile devam eden program, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin ilk açılış dersini vermesiyle son buldu.

        Törene, Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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