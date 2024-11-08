Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, "Üniversitemizde fiziki mekan olarak sıkıntılarımız olmasına rağmen, eğitim öğretim konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Bütün hocalarımız ve idareci teşkilatımızla birlikte en iyi şekilde eğitim öğretimi vermek için hazırız." dedi.

KSÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, törendeki konuşmasında, üniversitedeki bölümler hakkında bilgi verdi. Bölgenin en büyük üniversitelerinden biri olduklarını kaydeden Yasım, 32 binden fazla öğrencileri bulunduğunu anlattı.

Üniversite olarak yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisinde oldukları belirten Yasım, şunları kaydetti: "6 Şubat depremlerinin ardından, üniversite olarak devletimizin üstün gayretleriyle eğitime yüz yüze başlamış olmak bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı olmuştur. Bu sene itibarıyla tamamen yüz yüze eğitimle beraber üniversitemiz, öğrencilerle şenlenmiştir ve bu durum hepimizi mutlu etmektedir. Üniversitemizde fiziki mekan olarak sıkıntılarımız olmasına rağmen, eğitim öğretim konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Bütün hocalarımız ve idareci teşkilatımızla birlikte, en iyi şekilde eğitim öğretimi vermek için hazırız. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 13 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 3 lisansüstü eğitim enstitüsünde toplamda 32 bin öğrencinin eğitim gördüğü, bölgemizin en büyük yükseköğretim kurumlarından biridir."