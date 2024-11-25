Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti

Daireye giren sağlık ve polis ekipleri, anne ile kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Battalgazi Mahallesi Şüheda Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında oturan 46 yaşındaki Fatoş Göçebe ve 10 yaşındaki kızı Asmin'den bir süredir haber alamayan yakınları adrese gitti.

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