Depremde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokla ilgili davanın görülmesine devam edildi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3'üncü Blok'ta 115 kişinin ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Özcan Çakmak, Mesut Başkır, tutuksuz sanık Metin B. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mesut Başkır, yapının zemin katındaki bazı dükkanların, izinsiz şekilde asma kat boşluklarını betonarme döşemelerle kapattığını iddia etti.

Başkır, şunları kaydetti:

"Davacı avukat arkadaşlar, bu inşaatın söz konusu olan 1. ve 3'üncü blokların iki katının kaçak olduğunu ifade etmişlerdir. Şayet bu iki kat kaçak olmuş olsaydı, belediyenin zaten buna ruhsat vermemesi gerekirdi. Ruhsat verildiyse de, şu an sanık konumunda belediye elemanlarının da aramızda olması gerekirdi, çünkü kaçak bir yapıya ruhsat vermek, onları da sorumluluk altında tutardı. Diğer bir olay, burada zemindeki dükkanlardan yaptığımız inceleme sonunda, bir banka duyarlı davranmış ve yapmış olduğu imalatlarla asma kat seviyesinde boşluk olarak bıraktığımız yerleri betonarme olarak döşeme yapmak suretiyle burada inşaatın brüt alanını artırmıştır. Bu banka, duyarlı davranmış, bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak gösterilmiş. Diğer bankalar, bu konuda duyarsız davranıyorlar, şu ana kadar herhangi bir şekilde bize o yaptıkları imalatlarla ilgili veya makamınıza herhangi bir açıklama gelmemiştir. Ama şu kesin. Bu 3 banka, asma kat seviyesindeki boşlukları fazla inşaat metrekaresi yapmak suretiyle hem de belediyeden ruhsat almadan bunları yaptığı için suç işlemiş, kaçak inşaat yapmışlardır."