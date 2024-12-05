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        Kahramanmaraş'ta jandarmadan kaçarken araçtan attığı poşetten uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarmadan kaçmaya çalışırken araçtan attığı poşette uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:08
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        Kahramanmaraş'ta jandarmadan kaçarken araçtan attığı poşetten uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarmadan kaçmaya çalışırken araçtan attığı poşette uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine S.A'nın (41) kullandığı otomobili Kuşkaya Mahallesi girişinde durdurmak istedi.

        Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin kaçarken araç dışına attığı tespit edilen poşetlerden 200 gram uyuşturucu madde bulundu.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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