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        Depremde 80 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi N Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:30
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        Depremde 80 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi N Blok'a ilişkin yargılama sürdü
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        Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özdemir başka suçtan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Diğer sanıkların katılmadığı duruşmada, Özdemir ve Tepebaşı, suçsuz olduklarını savunarak, önceki beyanlarını yinelediklerini belirtti.

        Mahkeme heyeti, ara kararında sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

        Duruşma, 29 Ocak 2025'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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