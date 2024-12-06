Depremde 80 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi N Blok'a ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özdemir başka suçtan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Diğer sanıkların katılmadığı duruşmada, Özdemir ve Tepebaşı, suçsuz olduklarını savunarak, önceki beyanlarını yinelediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, ara kararında sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 29 Ocak 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.