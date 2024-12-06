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        Kahramanmaraş'ta "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı

        Kahramanmaraş'ta, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 21:30 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:32
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        Kahramanmaraş'ta "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
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        Kahramanmaraş'ta, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

        Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünce Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan araçların fermuar sistemiyle ambulansa yol verdiği tanıtım videosu izlendi.

        İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, programda, ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambasının yandığı görüldüğünde, yol verilmesi hayati önem taşıdığını vurgulayarak, trafiği tehlikeye atmayacak şekilde fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesinin vakalara erişimdeki zaman açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

        Kampanya hakkında bilgi veren Şirikçi, şöyle konuştu:

        "Kara yolu üzerinde, acil geçiş önceliği olan araçların duyulur veya görülür geçiş üstünlüğü işaretini fark eden trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından ambulansın geçiş önceliğine özen göstermeleri ve fermuar sistemi ile acil geçiş koridorunu açmaları, hayati önem taşımaktadır. Bu yöntemle, hasta ve yaralıların en kısa sürede hastaneye ulaştırılması amacıyla, 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' sloganı ile iletişim kampanyası hazırlanmıştır. Fermuar sistemi ile ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır, yaralılar ve acil hastalar hızla tedavi edilir, yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar."

        ​​​​​​​Programa, Vali Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Bulut, bazı kurum müdürleri ile acil sağlık hizmetleri çalışanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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