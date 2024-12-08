Baas rejiminin devrilmesi Kahramanmaraş ve Gaziantep'te kutlandı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki Suriyeliler, 61 yıllık Bass rejiminin devrilmesini kutladı.

Kahramanmaraş'ta Abdülhamid Han Camisi avlusunda toplanan grup, Türk ve Suriye bayrakları açarak tekbirler getirdi ve Baas rejiminin devrilmesi dolayısıyla sevinç gösterileri yaptı.

Kutlamalara katılan Suriyeli Meryem Nashan, yaptığı açıklamada, "13 yıl aranın ardından gelen zaferle sevinçli olduğunu" dile getirdi.

Tarif edemeyeceği farklı duyguları yaşadıklarını anlatan Nashan, "Suriye'deki akrabalarımızla konuştuk, onlar da çok mutlu. Esed rejimi tarafından hapse atılan iki dayım vardı. Şimdi onlar da özgür. Dayılarımla da konuştuk. Onlar da bizim gibi ayrı bir mutluluk yaşıyor." diye konuştu.

Suriyeli Sevsen Dadbit ise Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür ederek, "Ülkemize tekrar sahip olduğumuz ve geri döneceğimiz için mutluyuz. Hepimiz vatanımıza ve kendi toprağımıza dönmek isteriz. Biz burada kaldığımız süre içerisinde çok memnun kaldık. Bize kollarını açıp koruyup kolladıkları için, merhamet gösterdikleri için Türkiye devletine ve Türk milletine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.