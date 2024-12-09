Elbistan'ı kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi

Eteklerinde kurulu olan Şar Dağı ve çevresinden ovaya kadar inen geniş bir alanı kaplayan sis denizi, dronla görüntülendi.

İlçede görüş mesafesini önemli ölçüde düşüren sisli hava, şehrin yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü.

–Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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