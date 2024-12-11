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        Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 21:39 Güncelleme: 11.12.2024 - 21:39
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        Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ali Y. idaresindeki 27 L 7497 plakalı araç ile Osman Ç. idaresindeki 46 A 5975 plakalı ekip aracı, Pazarcık-Narlı kara yolunun Nefsidoğanlı Mahallesi'nin yol ayrımında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, hafif ticari aracın sürücüsü Ali Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan polis memuru Osman Ç. ile diğer araçta bulunan Cennet Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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