Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan polis memuru Osman Ç. ile diğer araçta bulunan Cennet Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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