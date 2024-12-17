Şampiyon Yusuf Dikeç memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesini ziyaret etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce'yi makamında ziyaret eden milli sporcu Dikeç, burada davul zurna eşliğinde karşılandı.

Başkan Cüce, burada gazetecilere, Türkiye'yi dünyaya tanıttığı ve üstün başarı sağlayan Dikeç ile gurur duyduğunu belirterek, "Dünya gündeminde başarısıyla adından söz ettiren değerli hemşerimiz Yusuf beyi tebrik ediyorum. Adına, şanına yakışan bir poligon yapmayı hedefliyoruz. Göksun’un her ferdinin gurur kaynağı olan Yusuf beyi gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Dikeç de memleketinde gördüğü ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bölgede atıcılık sporunun geliştirilmesine yönelik çalışma başlatılmasının sevindirici olduğunu aktaran Dikeç, "Doğup büyüdüğüm topraklarda olmaktan çok mutluyum. Davetleri ve özel karşılamalarından dolayı başkanımız Selim Cüce beye teşekkür ederim. Adıma poligon yapma sözü veren başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bende memleketimde gençlerimizin bu sporda başarı sağlaması için çalışacağım." ifadelerini kullandı.