Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:14 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.G'nin ikametinde arama yaptı.

        Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1141 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Denizde kaybolan kardeşlerden hala bir iz yok!
        Denizde kaybolan kardeşlerden hala bir iz yok!
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'taki Cödden Vadisi doğaseverleri bekliyor
        Kahramanmaraş'taki Cödden Vadisi doğaseverleri bekliyor
        Kahramanmaraş Devlet Hastanesi gelecek ay hasta kabulüne başlayacak
        Kahramanmaraş Devlet Hastanesi gelecek ay hasta kabulüne başlayacak
        618 yıl hapsi istenen sanığa tahliye, yeni tespit edilen kusurlular hakkınd...
        618 yıl hapsi istenen sanığa tahliye, yeni tespit edilen kusurlular hakkınd...
        Afşin'de yeni polis araçları törenle hizmete alındı
        Afşin'de yeni polis araçları törenle hizmete alındı
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nakdi desteklerini sürdürüyor
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nakdi desteklerini sürdürüyor
        Kahramanmaraşlı kadın balıkçılar, ağlarını su altındaki eski mahallelerinde...
        Kahramanmaraşlı kadın balıkçılar, ağlarını su altındaki eski mahallelerinde...