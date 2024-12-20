Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Ayrıca şüphelilere ait olduğu değerlendirilen banka ve şirket hesaplarına el konuldu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada,100 devre mülk hissesi, dijital materyaller, suç unsuru evrak ve dokümanlar ile 3 araç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla 10 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı.

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