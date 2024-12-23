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        Kahramanmaraş'ta tarlada fil kemikleri bulundu

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde buğday ekimi için sürülen tarlada bulunan fil kemikleri, müzeye teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:02
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        Kahramanmaraş'ta tarlada fil kemikleri bulundu
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        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde buğday ekimi için sürülen tarlada bulunan fil kemikleri, müzeye teslim edildi.

        Beyoğlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nihat Polat, buğday ekmek için tarlasını sürdüğü sırada traktörün pulluğuna sert bir cismin takıldığını fark etti.

        Büyük bir hayvana ait kemik parçaları olduğunu gören Polat, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen jandarma ekiplerince el konulan kemikler, Kahramanmaraş Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Uzmanlar, kemiklerin file ait olduğunu belirtti.

        Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Mayda, AA muhabirine, son yıllarda Gavur Gölü Bataklığı'nda fil iskeletlerine sık rastlanıldığını söyledi.

        Bölgede daha önce bulunan fil iskeletlerinin yapılan çalışmalarla ayağı kaldırılarak Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi ve Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini ifade eden Mayda, "Gavur Gölü Bataklığı'ndan çıkarılan kemikler literatürde 'Suriye fili' veya 'Asur fili' olarak adlandırılan antik file ait. Mezopotamya ve Levant bölgelerinde bulunan ve milattan önce 15. yüzyıla tarihlendirilen örneklerden farklı olarak, Gavur Gölü fil kemiklerinde kasaplık izlerin bulunmaması ve arkeolojik bulguların çok az sayı ile temsil edilmesi bu popülasyonun doğal bir popülasyon olduğuna işaret etmektedir." diye konuştu.

        Mayda, şunları kaydetti:

        "Anadolu'da Acemhöyük ve Arslantepe gibi önemli antik yerleşimlerden de Suriye filine ait bulgular tespit edilmiş olsa da doğal yapısı dolayısıyla Gavur Gölü, tüm Anadolu ve Mezopotamya içerisinde doğal bir alan olması açısından bölgedeki ilk ve tek lokalitedir. Gavur Gölü örneklerinden yapılan DNA analizleri, bu alt türün Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki ana popülasyonun en batıdaki genişleme alanını temsil ettiği hipotezini desteklemektedir. Asya fillerinden bir kolun ne zaman ve ne koşullarda Anadolu'ya yerleştikleri konusu ile hala tam olarak açıklığa kavuşmamıştır ancak Gavur Gölü'nden çok daha yaşlı antik sitelerde henüz bilimsel çalışması tamamlanmamış Suriye fili bulguları da mevcuttur. Kuzey Suriye'den Kahramanmaraş'a kadar uzanan bölgede yayılım sunan geniş ormanlık alanlar ve su kaynaklarına sahip otlakların, bu formun bölgeye yerleşimi ve yaşaması için uygun bir habitat sunduğu kesindir."

        - Kuzeninin bulduğu kemikler sergileniyor

        Çiftçi Nihat Polat da buğday ekimi için tarlayı sürdüğü sırada pulluğa takılan kemikleri fark ettiğini, ilk şaşkınlığının ardından durumu güvenlik güçlerine bildirdiğini belirtti.

        Daha önceki yıllarda da kuzeni tarafından tarlada benzer kemikler bulunduğunu ve jandarma ekiplerine teslim edildiğini anlatan Polat, söz konusu fil iskeletinin Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'nde ışık, ses ve görüntü efektleri kullanılarak sergilendiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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