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        Kahramanmaraş merkezli operasyonda 27 silah ele geçildi

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlen operasyonda 27 silah ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:59 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:59
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        Kahramanmaraş merkezli operasyonda 27 silah ele geçildi
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        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlen operasyonda 27 silah ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Kahramanmaraş, Gaziantep ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 12 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 1 kalem tabanca, 5 kurusıkı tabanca ile bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si ise savcılıkça serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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