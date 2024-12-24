Kahramanmaraş merkezli operasyonda 27 silah ele geçildi

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 12 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 1 kalem tabanca, 5 kurusıkı tabanca ile bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

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